鼠患指數4區出現惡化　九龍城區最嚴重　

港府大搞清潔滅鼠騷成效惹人質疑，食環署鼠患參考指數顯示，本港去年整體鼠患，5區中分別有4區在下半年出現惡化，當中九龍城區更成為期內鼠患最嚴重的地區，該區的衙前圍道監測點指數於短短半年內惡化了8個百分點。

食環署監測全港19個分區，共50個監測點的鼠患參考指數。綜合所有數據，中西區、東區、九龍城區及觀塘區的整體鼠患於去年下半年有惡化，其中九龍城區及觀塘區的分區指數，分別由去年上半年的4.7%，升至下半年的5.4%，而後者則由2.6%升至3.9%，分別升0.7百分點及1.3百分點。另外，九龍城區的衙前圍道鼠患嚴重，其監測點鼠患參考指數由原來的4.2%，大增至12.2%，增加了8個百分點。

數據又顯示，觀塘區宜安街及瑞和街監測點的鼠患參考指數同樣有惡化迹象，由原來6.5%增至8.5%；開源道及鴻圖道監測點亦由2%升至4%，而油塘鯉魚門道監測點則沒有變化，觀塘分區指數則由2.6%上升至3.9%。深水埗區鼠患問題同樣嚴重，其中北河街升幅最高，由去年上半年的1.6%，升至下半年的6.8%；整區指數則由1.8%升至4.2%。