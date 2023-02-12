東方日報A1：南亞黑幫斬人猖狂　一晚兩案治安衰亡

本港治安不靖，罪案連連，旺角及元朗昨4小時內先後發生猖狂斬人血案，分別涉及南亞兵及黑幫，刀手均逃之夭夭。先是旺角黑夜，18歲男學生遭6名惡煞包括南亞漢圍攻，其中一人持刀狂斬，男學生左手被多處斬傷，行兇動機不明。之後元朗光天化日下，27歲男子疑因爭女遭兩名同門黑漢分持牛肉刀斬手斬腳，現場遺下一地血漬，刀手行兇後登接應車速逃。兩案列作傷人處理，均未有人被捕。本月至今9日內已發生最少6宗持刀傷人案，情況令人憂慮。

昨凌晨3時許，18歲姓胡的男學生與年齡相若的男友人及兩名女友人於旺角洗衣街花園聊天，期間，約有6名兇徒走近，包括5名本地男子及一名南亞漢，其中一人持刀，趨前不由分說襲擊胡及其男友人，兩名女友人因受驚而逃離現場。胡走避不及左肩及左腕中刀淌血，負傷跑至彌敦道近亞皆老街交界，向附近的執法人員求助。

兇徒得逞後離開案發現場，胡被送往廣華醫院治理，執法人員於現場附近尋回受害人的兩名女友人，她們並無受傷，惟因受驚不適，與胡一同送院治理，而胡同行的男友人則已離開案發現場，執法人員正聯絡他以追查事件經過。初步調查顯示，胡及兩名女友人均不認識兇徒，未知受襲擊原因，案件列作「傷人」，兇徒行兇動機有待了解。

至昨晨7時許，一對男女途經元朗泰利街2號成發工業大廈對開時，兩名持牛肉刀男子突然由一輛私家車跳出，不由分說向姓李男子揮刀狂斬。李手腳多處被斬，刀手得手後返回接應車輛往朗屏港鐵站方向逃去。有途經駕駛者目擊事件經過，慌忙報案召救護車，將傷者送往屯門醫院治理，執法人員在附近一帶兜截可疑人物無果。

案件現列「傷人」，執法部門正追緝涉案兩名本地男子，他們身高約1.7米、中等身材，案發時身穿黑色上衣及黑色褲。據悉，李有黑幫背景，與同行女子為情侶關係，事件涉及同門爭女糾紛，遭女友的前度男友尋仇襲擊。案件亦列作傷人，暫未有人被捕。

根據資料，連同上述案件，本月至今已發生6宗持刀傷人案，本月10日屯門菁田邨53歲男子遭人入屋持刀襲擊及搶走手機。本月8日沙田乙明邨90歲老翁揮刀斬傷妻子後墮樓身亡。本月3日油麻地一名男子持菜刀闖入廟街一歌廳斬傷48歲歌女，至今仍然在逃。同日，葵涌盛芳街兩個檔口的檔主疑因爭女問題爭執，其中一名50歲檔主揮刀傷人被捕。

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