第75屆學校音樂節展開　3.9萬學生參與混合模式賽事

由香港學校音樂及朗誦協會舉辦的「第75屆香港學校音樂節 」昨天(11日)下午在銅鑼灣中華基督教會公理堂舉行開幕典禮。有鑑於疫情發展及本港學校授課的安排，今屆學校音樂節首次改為以「混合模式」舉行。參加部分個人/2人組別及獎學金項目的學生將於2月13日至3月3日在4個不同場地參賽，這些項目的疫情傳播風險較低，參賽者於這些項目比賽時都可以佩戴口罩，並可在比賽場地保持適當的社交距離參賽。基於防疫的考慮，其餘項目的參賽者則提交錄像片段作評審。

第75屆香港學校音樂節收到3.9萬份報名表，在緊接的兩個月，參賽學生將會在協會設立的251個項目中比賽，包括個人、2人、小量團體項目及特殊學校項目。而協會已根據參賽者數目，安排1,145場現場及網上評審賽事。

音樂節項目涵蓋不同類別，包括聲樂、鋼琴、弦樂、口琴及直笛、木管樂及銅管樂、敲擊樂、中樂和粵曲等，讓參賽者一展所長。評判團隊亦增加至67位，這些學者、音樂家或音樂教育工作者分別來自內地、英國、美國、加拿大、瑞士、意大利、日本、馬來西亞、新加坡、台灣和香港，將為比賽擔任評審工作。