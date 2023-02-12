市建局財政儲備增至280億　月內開展深水埗重建前期諮詢

市區重建局在本財政年度已批出3個招標項目，除了賢居里項目外，亦包括崇慶里／桂香街發展項目及土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，而3個項目合共為市建局帶來約47億港元的前期款項收入，加上現時持有的流動資金，市建局至2022年底的財政儲備，將增加至大約280億港元。

市區重建局行政總裁韋志成今日(12日)提及，去年下半年已大致完成深水埗地區研究的籌備工作，涵蓋深水埗舊區一帶共約130公頃，涉及1,800多幢私人樓宇，當中7成樓宇的樓齡超過50年，認為現時是最佳時機展開研究。韋稱市建局團隊將直接向目標樓宇單位的業主寄出問卷，了解居住人口、物業用途及業主期望等，本月起亦會在街頭進行「深水埗地區意見調查」，為期4個月，並邀請相關政府部門及團體參與聚焦小組會議或工作坊。

此外，市建局計劃在2023至2024年推出2個在九龍城和土瓜灣的重建項目招標，韋志成指出市建局在未來2年將踏入收購高峰期，需要龐大的資金收購物業業權；就此對於已開展的項目，將加快收購及平整地盤以進行招標，亦會適時調整項目儲備內已成熟開展項目的推出時間，爭取在同一時間展開下一批項目的收購工作，除了讓資金流「有出亦有入」，在財務上產生對沖作用之餘，亦在樓市下行以致收購價回落的情況，稍為抵銷招標項目回標價下跌的幅度，令市建局的收支狀況長遠能取得平衡。