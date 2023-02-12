「雨水」提早抵港　明後翳焗變濕凍　情人節最低16°C

下周日(19日)是廿四節氣中的「雨水」，表示冷暖空氣交鋒，降水量逐漸增多，不過天雨會在明後(13及14日)潮濕的天氣下提早抵港！天文台預測，一股潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸，明後兩天的相對濕度最高可達100%，當中明日仍然溫暖氣溫介乎攝氏20至26度，不過後日情人節當天將有冷鋒殺到，屆時將顯著轉涼，最低氣溫會降至攝氏16度。未來兩天或達100%濕度下，明日悶熱翳焗的天氣在後日立即變濕凍，得咗！加上落雨濕濕，市民除記得保持家居乾爽，都要注意冷暖轉變小心病。

從分區天氣預測顯示，本港後日打鼓嶺將降至最低攝氏13度，石崗最低亦達攝氏14度，其餘地區則分別為攝氏15至16度。天文台表示，廣東沿岸明日仍然潮濕有霧。此外，一道冷鋒會在明日於華南北部形成，並在本周二早上橫過廣東沿岸，該區顯著轉涼。受其相關的乾燥東北季候風影響，隨後兩三天華南沿岸天色大致良好，風勢較大。

根據9天天氣預報，明後兩天仍然多雲有霧及有雨，但後日起由東南風轉吹北風及東北風，天氣顯著轉涼，最底溫度降至攝氏16度，隨後本周三(15日)將轉晴，不過氣溫則再降至最低攝氏14度；而本周四至六(16日至18日)部分時間有陽光，日間乾燥，溫度介乎攝氏15至21度，相對濕度介乎55至85%；而「雨水」當日至下周二(19日至21日)大致多雲，相對濕度上升至介乎65至90%，氣溫介乎攝氏17至22度。