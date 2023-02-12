佐敦私樓後巷老鼠亂竄　環境局到場視察　按法例跟進違法事項

東網日前揭發佐敦上海街私樓鼠患問題嚴重，上十隻老鼠於一帶後巷橫行覓食，居民飽受困擾。環境及生態局副局長黃淑嫻昨（11日）到場視察跟進最新進展，透露食環署已聯絡相關業主立案法團跟進，並即時安排其清潔工清理該處的雜物。食環署正按法例跟進有關懷疑違法的事項，並向屋宇署及環保署轉介其他懷疑違法的事項以便跟進。

除了佐敦私樓，近日觀塘公屋、深水埗蔬菜零售店亦出現鼠患。黃淑嫻與房屋局副局長戴尚誠，已到觀塘公屋視察。房屋署指繼早前已安裝的鼠擋，今年三月已安裝更多的鼠擋。安裝的閉路電視亦對高空拋擲食物的住戶發揮阻嚇力。食環署又指，深水埗蔬菜零售店的鼠患問題，有理由懷疑是負責人在其店鋪及附近地點不妥善貯存食物過夜而引起，已聯絡店鋪要求他們即時安排清理該處的雜物及妥善貯存食物外。

至於葵青智芳街及元朗同益街市旁的馬路堆積大量發泡膠箱，亦引起社會關注，食環署指經跟進後智芳街情況已大致受控；當局另於去年10月起於同益街市旁的馬路設置網絡攝錄機，密切監察環境衞生情況。隨着今年1月8日通關，發泡膠箱已可作跨境重用。就元朗區而言，收集棄置發泡膠箱的數量由去年2月每日約36輛車次，減少至今年1月每日約20輛車次。