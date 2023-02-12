唐狗寶琳山坡中伏　遭鋼索型捕獸器纏腳　熱心市民及時救出

本港非法捕獸的問題惹人關注，更連累無辜狗狗受傷。有市民今日(12日)凌晨行經將軍澳寶琳消防局附近時，聽到山坡上突然傳來一陣悽厲的哀鳴叫聲，心感不妙，循聲前往察看，發現有一隻唐狗被鋼索緊纏着右前腿，不斷掙扎亦未能掙脫，遂向組織「毛孩守護者」尋求協助。

據「毛孩守護者」Kent哥指，他與義工及熱心人士約凌晨3時許到達，當時下着毛毛細雨，步行約20分鐘才到達相關位置，期間有路段較濕滑陡峭，雖手腳並用穩住身子。他形容，捕獸器所在的位置是人為搭建，有人在山坡上開墾耕作，附近放有鐵通等大量工具，亦有一個如兩個棺材般大小的巨型捕獸籠，附近放有兩個俗稱「蓮花夾」的大型捕獸器，而涉事的唐狗則被粗大的鋼索型捕獸器纏着右前腿，「佢愈掙扎就愈纏得緊」。

而為狗狗解困並非易事，Kent哥解釋，該粗大的鋼索由多條細小鋼絲捲成，鋼索緊箍實牠的右前腿並陷入肉，要用工具將細小鋼絲逐條剪開，而剪的期間或會弄傷牠的皮肉，幸好狗狗「好乖」，他們順利剪開鋼索救出狗狗，並帶下山送往治療。由於及時發現，狗狗未有受太大傷害，他指狗狗「好好彩」，如果遲一天發現，狗狗前腿會因「無血到」而需要截肢。此外，牠的身上有晶片，正嘗試尋找其主人。Kent哥表示，近年發現的捕獸器愈來愈多，非法捕獸情況趨嚴重。