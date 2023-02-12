香蓮圍車場爆滿　陳恒鑌翻舊帳　政府不聽議員意見招惡果

香港與內地通關，但蓮塘口岸一開，車場即爆滿。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日(12日)在社交平台貼文，批評政府在設計蓮塘口岸時，只信顧問報告，不聽議員意見，造成今日的惡果。

陳恒鑌貼文指出，在2012年工務小組委員會討論建塘口岸時，他已提出400個車位嚴重不足，結果人微言輕，政府唔聽。他還上載了小組委員會討論建蓮塘/香園圍口岸的會議記錄，着公眾重溫當日的討論。

當日工務小組委員會的會議紀錄，清晰列明陳恒鑌雖支持興建口岸的工程撥款建議，但提出該口岸會是首個設人車直達設施的陸路口岸，關注只得400個私家車泊車位是否足夠。文件列出另一位議員也附和陳恒鑌的憂慮。

以往立法會各會議均會具名記錄，但今屆卻更改做法，部分委員會會議紀錄改以「一名議員」等字眼取代，被外界質疑公眾難以知悉發言議員的身份，只能重溫會議片段。立法會秘書處早前回覆傳媒指擬備方式經過優化，透過精簡歸納整合與會者的發言重點，是為了方便公眾、議員和官員更容易掌握會議流程，以及議程項目的討論要點和回應。