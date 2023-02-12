土耳其道路受破壞通訊不穩　港救援隊克服困難救出生還者

土耳其早前大地震，連同鄰國敍利亞，目前遇難人數逾2.5萬人，港府救援隊已到土耳其協助救援，並在災區哈泰省(Hatay)搜索期間，在瓦礫堆下約6米成功救出3名生還者，協助傷者移離現場送上救護車。其中3名救援隊人員今(12日)以視像訪問分享救人情況。成功救出生還者，救援隊指揮官于文陽形容「全組人都好振奮」，最感人的畫面是，現場居民及當地不同救護組織，派人鏈清空道路，避免有雜物伸出，又自發叫圍觀者離開，好讓傷者順利抬離，不阻救援。

于文陽表示，收到土耳其政府的救援要求後，聯同保安局及入境處等59名人員組成支援隊，於上周三(8日)啟程，至前日(10日)抵達哈塔伊省，在體育場駐紮及組成行動基地，並參與聯合國救人小組會議。當日傍晚救援隊到達一個住宅區，派出搜救犬及無人機搜救4小時，無發現無生還者。直至昨早10時，救援隊在另一個住宅區搜尋，該處較大範圍受影響，無其他救援組織搜救，至下午5時30分收到有人求助，指遠處的瓦礫下有人被困，當時有挖泥機正挖堀6米深的瓦礫，救援隊恐影響傷者，遂即時叫停工作，確定傷者生還及其位置後，在不影響傷者情況下挖出一條通道，派一個人員去接觸傷者及評估情況，最終成功救出3名傷者。3人仍清醒，傷勢不嚴重。

談到搜救困難時，于指當地大部分建築物倒塌，道路網絡受破壞，通訊不穩，燃油又缺少，而且該處天氣較冷，日間只有攝氏5度，晚間更是0度以下，幸得衞生署醫生協助。他又指，救援隊在該處住宿無問題，食物也不缺，但沒有熱食，幸有國家救援隊分享熱食，保持體溫。他又指，救援隊有衞星電話，鼓勵隊員每天致電回港向家人報平安，讓他們「心理上容易適應」。物資方面，保安局表示，如搜救隊有需要，會向相關部門、當地華資或港資聯絡，至於捐助予當地居民，局方指搜救隊只負責救援，而本港有其他機構組織收集毛氈及食物等物資，市民可捐助。