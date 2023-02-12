潮濕氣流襲港　將軍澳變仙境　霧海淹沒住宅

受潮濕的偏東氣流影響，本港至今午(12日)5時半相對濕度高達93%；多區被大霧圍攻，部分地方能見度僅得200米左右。其中，住在將軍澳區的居民更陸續在社交平台，分享其居住環境的情況，平日可見到的鄰廈均變得白濛濛一片，不少街坊更笑言讓網友猜猜眼前的地方。

據居民們今日在Facebook群組「將軍澳主場」分享的相片可見，不少住宅如進入「仙景」，山區的居民甚至陷入伸手不見五指的情況，窗外全是霧氣，只見到灰濛濛的。有住在彩明苑的居民表示，平日一眼望出去的維景灣畔「已被大霧淹沒了」。

而平日有不少市民野餐，位於寶康路的香港單車館，今日只得廖廖可數的市民到訪。而在草地望去旁邊的住廈，只見大霧完全遮蓋了樓頂，網民更揶揄自己身處「一頭霧水」的情況；而由高處俯望，單車館亦完全被大霧圍繞。

隨着大霧襲港，海事處今日亦提醒船長、本地船長和船舶負責人，指香港部分水域能見度低於兩海里，在香港水域航行必須以安全航速，並極度謹慎地駕駛，同時須按照國際海上避碰規則發出適當聲號。