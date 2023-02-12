理大城大續「閒人止步」　校方稱限人流保師生安全

社會復常，各間大學亦取消出入限制，但城市大學及理工大學至今仍「閒人止步」，限制公眾進入，為八大中僅餘的兩所院校尚未開放。2019年反修例運動中，多間大學校園遭破壞後，均封鎖校園，並於各個出入口加設閘機，限制公眾出入。隨着浸會大學鬆綁，現時僅剩城大、理大設門禁，除了師生、工作人員可拍卡入閘，公眾進入校園須透過大學指定人員預先網上登記，提供訪客姓名、所屬機構、電郵等資料並取得二維碼(QR Code)。

理大學生校董胡偉權引述校方1月初時，仍稱未有取消閘機的時間表，但他指港府已取消大部分防疫措施，而再發生社會事件的機會微乎其微，毋須封閉校園。深水埗區議會前議員譚國僑則指，城大封校下，南山邨一帶街坊需步行300米斜路才能前往又一城、九龍塘站，而未能經校內升降機直接前往。他提到，校內部分升降機是校方早年體恤街坊及師生需要而建，他對至今仍未開放校園感不解及失望。

理大表示，校園有超過3.3萬名師生和員工在學習、教學研究或參與各種活動；校園位處市區中心，校方在持續檢視人流及校園管理安排時須周詳考慮。城大表示校園位處交通要道，需以大學、教職員及學生的安全為重。不過，兩間大學去年底均提及會密切留意疫情發展及應變，理大更稱預先登記安排是「鑑於新冠疫情持續」。