捕獸器放置地點偏僻　人迹罕至搜證檢控難

捕獸器隱沒在山野樹林間，除野生動物會誤觸機關而慘受皮肉之苦外，行山人士亦會誤中副車受傷。雖一直有人非法放置捕獸器肆無忌憚殘害動物，2018年至2021年3月，漁農自然護理署共檢獲及移除721個捕獸器，但就非法使用捕獸器成功提出檢控及定罪的案件卻只有一宗，因為發現捕獸器的地點一般較為偏僻，涉案人士通常不在場，故在拘捕及收集證據上有困難。

近年不時有野生動物中捕獸器，其中於去年7月，金山郊野公園有猴子墮入金屬套索捕獸器陷阱，右後腳近小腿被牢牢箍住，慘被勒至皮開肉綻幾乎見骨，腳掌受創至嚴重腫脹，事件懷疑是有人在上址利用捕獸器擒捕「野味」，詎料猴子誤中副車。

同月，漁護署人員被指在青衣寮肚山將7個套索捕獸器綁在樹底，並以樹葉遮掩，用來捉流浪狗，有關注流浪動物組織批評做法殘忍，不能接受。漁護署當時解釋指，是接獲警方轉介的個案，指有流浪狗隻於上址襲擊途人，該地點範圍廣闊，故有必要設置套狗索，該署使用的套狗索獲動物福利諮詢小組認可。捕獸器大部分位處郊野林地，行山人士亦隨時中伏受傷，有執法部門人員建議，行山人士當見到有膠袋或疑似標誌時，應先用行山杖或長竹枝探路，免踩中陷阱，如真的發現捕獸器，應立即聯絡相關部門處理。