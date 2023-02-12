環團於渣馬終點設回收站　助跑手分類廢物　冀打造環保馬拉松

年度盛事「渣打香港馬拉松」每年均產生大量膠樽、紙杯、蕉皮等垃圾。有環保團體與主辦單位合作，今日(12日)於賽事沿途設置12個回收站，並且有職員協助跑手分類回收。回收服務獲得眾多跑手支持，而所收集的廢物均交予回收廠處理，更聲言是「環保馬拉松」。

賽道旁的放置一袋袋的紙杯、紙包飲品盒；維園終點區一個個桶收集香蕉皮等廢物。長春社今年聯同紙包盒回收廠「Mil Mill 喵坊」，收集渣打香港馬拉松期間，跑手所產生的固體廢物，包括膠樽、塑膠、發泡膠、蕉皮、廚餘、金屬/鋁罐、紙杯、紙皮/盒、紙品，甚至補給包環保袋、行李袋，並將物品送到合作的回收機構，例如廚餘交由「ECPAL HONG KONG」；紙品則由「喵坊」處理。

喵坊更即日於元朗廠房將所紙包飲品盒，紙杯紙箱等紙品，製成紙漿產品，並於其社交平台直播。從相片及影片所見，紙品堆積如山，有至少6名工作人員協助，不斷將紙品推上運送鏈，十分吃力。長春社期望市民積極參與回收，為環境出一分力。