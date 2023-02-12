單車友沙田大圍劖「忍者釘」　怒斥「有錢不如做善事啦」

古有暗器傷人，今有暗器刺胎。有單車友今日(12日)在網上貼出多張照片，表示昨日(11日)及今日在沙田及大圍踩單車時，分別在車公廟及名城附近單車徑，發現有不少被稱為「忍者釘」的四角釘「撒菱」在路上，其中一張相片亦顯示單車前轆不幸劖釘，另一圖片則展示在路徑上拾到同款四角釘，發貼者怒道「咁有錢買呢D(啲)釘，不如將D(啲)錢做善事啦！」

貼文引來不少憤怒表情回應，有網友思疑「(放釘者)想你去補呔(胎)？」惟發文者以為不然，反問「呢款忍者釘不便宜，為咗賺幾十？」又在回覆另一網民查詢時直言「損人不利己屬人格障礙的一種，恕我不能代那賤人回覆！」此外，有留言表示「網購買呢啲好平，幾十蚊已經可以好多粒」亦有人提醒「有忍者出沒，小心」。

另外，單車徑「中釘」非一日之寒，過往亦不乏出現類似事件，其中2018年便同樣在沙田疑出現「放釘」狂徒，將大量釘書釘猶如仙女散花般灑在單車徑，不少單車友因此中招，且情況有趨向嚴重。此外，2016年元朗往屯門一帶的單車徑亦有單車友「劖釘」，懷疑有人在沿途放置多粒撳釘布下「撳釘陣」。