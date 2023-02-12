車Cam直擊：男子騎電動單車衝紅燈　撞路人穿梭車流間

在本港駕駛電動可移動工具即屬違法，惟仍有人挺身犯險，罔顧安全駕駛電動單車或電動單輪車(風火輪)在道路馳騁。有司機今晚(12日)在社交平台分享一段車Cam影片，見到晚上在銅鑼灣鬧市中的一個十字路口，一名疑似外賣車手的男子騎着電動單車，無視交通燈信號，在人來人往、車流不斷的道路穿插，期間更有路人不幸被撞，認真險象環生！

影片拍攝於今晚近7時，地點位於波斯富街及駱克道交界、銅鑼灣廣場一期對出的路口。車Cam片片主當時因紅燈在路上等候，路人亦紛紛過馬路。期間騎手突然從右方殺出，騎着電動單車無視路人繼續行駛，更撞上一名白髮長者，所幸後者家人及時上前攙扶才沒有跌倒。但撞到人的騎手不但沒有關心對方傷勢，繼續向前行駛，不顧因綠燈行駛的車輛而右轉，所幸一輛的士及時減速，否則就與騎手迎頭撞上。片主亦在貼文留言中指摘，「佢哋(騎手)就係恃住冇車牌就亂咁黎」，批評他們沒有遵守基本的道路規則。

在本港，任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月，當中涉及的控罪或包括駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有第三者保險、無牌駕駛及駕駛時沒有佩戴安全帽等。