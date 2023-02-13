機場擬聘1500人應對復甦　4成空缺適合非華語人士

航空業逐步走出寒冬，目前香港機場客量為疫情前約40%，預料需時至少18個月才有望重拾80%水平。就過去3年機場人手流失嚴重，香港機場管理局為應對復常，本周六(18日)起一連兩日將於東涌舉辦大型招聘會，提供超過1,500個職位，當中逾40%空缺適合非華語人士申請。有過來人認為，機場工作前景明朗，晉升機會多；工種多元，適合年輕人追夢。

印度裔、本港土生土長的Baljit，自2019年起入職新翔香港（SATSHK），於機場從事地勤工作，惟疫情隨即來襲，她過去兩年曾試過無工開、放無薪假。看見身邊同事離職，她堅信疫情總會過去而留守，其投入和努力讓她取得回報，去年先後加薪4次，更兩度升職至高級客戶服務主任。Baljit稱，她諳熟英語、廣東語、印度語等，優勢是能與不同國籍旅客溝通，最印象深刻是疫情期間本地防疫措施多變，能為旅客排解疑難，令她獲得很大滿足感。唯獨是初時不懂普通話，她只好邊做邊學，克服與內地旅客溝通。Baljit認為，非華語人士十分適合機場工作，鼓勵更多人投身，發揮所長。

現年22歲、巴基斯坦裔的Saad則去年起任職SATSHK航務操作主任，職責是確保航機能準時升降。他指，現時累積的工作經驗有利他職場發展，希望「有啲乜嘢就學哂佢」，長遠圓夢成為機師。他坦言，非華語人士在本地難搵工，最大挑戰是語言，但機場工作勝在共融多元，建議同鄉或非華語族裔親身到招聘會搵工，增加錄取機會。機管局助理總經理蕭錦行表示，疫前香港機場日均客量達20萬，其航空業約7萬人從業，惟疫情期間出現流失。是次東涌招聘會共有12間來自機場及航空界的機構參與，而現場更設有非華語人士就業服務，向他們提供招聘資料及就業輔導，他又相信待遇切合市況。