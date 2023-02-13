九巴向6院舍贈愛心站牌　助腦退化症長者治療

為免患上腦退化症的長者病情惡化，九巴早前向6間安老院舍捐贈「愛心巴士站牌」，由2020年至今累計13間本地及海外院舍、逾2,000名長者受惠。九巴指，期望巴士站牌能令認知障礙症長者回想起過去的生活片段，增加對環境的歸屬感。當長者游走時，巴士站帶來的熟悉感能讓長者逗留，減輕緊張情緒，由院舍職員或治療師陪伴，在安全及輕鬆的環境下，更有效進行合適的訓練和治療。

獲贈站牌的院舍中，位於深水埗的香港基督教女青年會林護紀念松柏日間護理中心，站牌放置在中心門口附近，以公園長椅及草地為背景。站牌顯示的18號路線印有區內主要屋邨資料，如海麗邨、李鄭屋邨、南昌邨、麗閣邨等，有助長者進行現實環境導向。

至於打鼓嶺明愛馮黃鳳亭安老院，站牌顯示的4條路線中有3條是虛構路線，例如以院舍設施命名的「82K」，則是以院舍內部環境為路線，方便院友掌握環境，如經院舍出發，途經飯堂、魚池、健體運動室等，避免蕩失路。其餘獲贈站牌的院舍分別有保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心、東華三院伍蔣惠芳護理安老院、圓玄安老院及和悅會馬鞍山長者日間中心。