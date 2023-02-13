情人節送禮表心意　手作工藝發揮創意又自娛

明天(14日)是一年一度情人節，贈送禮物給心目中重要的人是一門學問，而近年手作文化當道，市面有不少工作坊授教製作手作工藝產品，學員既可以透過發揮創意輕鬆自娛減壓，亦可藉手作向心中摯愛聊表心意。有從事紙藝手作逾10年的達人坦言，受疫情影響不單是新人愛上手製喜帖，向親愛分享喜悅，亦有信心「憑卡寄意」的心意卡，可助有情人終成眷屬。

工作枱上放了滿滿的卡紙，有和風亦有應節的情人大紅心圖案，紙藝師Yvonne熟練地用剪卡機切出紙張圖案，一剪一貼再繫上絲帶，完成了為情人節專屬的心意卡，過程看似簡單利落，事實上是累積了10年以上的手藝經驗才能如此靈巧。然而，在本港發展手作事業，以往能做到收支平衡已當贏，Yvonne坦言疫情3年對本港手作發展有得著，不單市民多留意了手作工藝產品，如紙藝師原本不多，亦因疫情下結婚擺酒人數受限，令新人更著重喜帖設計及心意，更有新人親身學習。她形容：「新人好似為每一張帖注入溫度，收到的親友不單感受到喜悅，更將喜帖當成擺設，增加功能性。」

藉着現時的「手作熱」，情人節前夕Yvonne就推出了心意卡工作坊，讓學員親手設計自己專屬的作品，並在作品寫下心迹贈予摯愛或心儀對象，相信收到的會是具分量的滿滿愛意。此外，Yvonne更以自家品牌「紙．藝復興」，將心意卡作品在不同商店寄售，期望港人重視紙品創意，以筆迹向重視的人直接表達心意。

今世有情人當然開心，但作為「前世情人」的父母或子女亦相當重要，港男植先生今年就選擇向「唇彩達人」Jessie求學，想親手為母親製作專屬顏色的香薰唇彩。植先生指親手製作，不單有獨特性，製作時亦將自己的心意加入作品中，希望自己的前世情人會開心。導師Jessie表示，疫情下不少港人都希望藉大時大節，親手製作小巧裝飾及日用品，既可自用亦可送禮予親朋，均是一份心意的作品。

不過，Jessie指在疫情下對手作店有一定壓力，經營模式亦有所轉變，如少了面授課堂，多轉為網上視像教學，而本有設零售渠道，但因市民少了外出，形式都要改為網上銷售，因此不論在宣傳形式，又或是製作存貨方面在疫情中都要努力轉變經營方式。Jessie期望，全面通關及疫情亦放緩，節日前夕亦多了機構邀請外展教手作，又或是三五知己到來工作室製作，料對手作的發展亦有裨益。