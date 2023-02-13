預算案內容未敲定　港府：須穩住財政

新一份《財政預算案》將於本月22日公布，各界普遍期待政府會否繼續「派糖」，包括消費券等。港府財金官員昨在網誌表示，《財政預算案》內容正待敲定，而本港走出疫情後，經濟漸漸恢復，失業率亦逐步回落至較低水平，下周將公布最新的失業率，可望繼續改善；惟另一邊廂，該官員指不少行業面對招聘困難，需加快積極處理，而訪港旅客人數，與疫前比較仍有頗大距離。

財金官員指出，自本月初全面恢復與內地及國際的便捷往還後，訪港旅客人數正逐步增加，惟與疫情前比較仍有頗大的距離，可以預期旅遊、零售、餐飲及運輸物流等行業，將隨着社會復常逐步重拾增長。

至於即將公布的預算案，他指每年籌備預算案都充滿挑戰，而挑戰的背景和內容都不盡相同。今年的挑戰在於經濟在乍暖還寒之際、復甦勢頭還需要加固之時，如何一方面穩住民生和經濟；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。

另外，他指據統計處數據顯示，零售行業去年底情況已稍有改善，最新數據反映餐飲業亦見好轉。上月公布的食肆總收益在去年12月有近90億元，按年增加1.5%，是連續第3個月上升，扭轉了之前8個月的跌勢。以金額計，是3年來食肆總收益最多的12月份。在復常階段，因應本地消費恢復及旅客增加，餐飲業收益肯定會進一步改善，個別月份的總收益也有機會重上100億元水平。以市道暢旺的2018年為例，就共有5個月的食肆總收益超過百億。

他續稱，很多其他行業也從低谷中逐步恢復過來，如何讓產品和服務更貼近消費者的需要，甚至引領創新消費需求，以及如何善用數字化，提升經營的效率、更迅速辨識消費者的喜好，這些都是增強企業競爭力的重要課題。