東方日報A1：行會成員唔睇好經濟　要捱到年底　派錢最實際

本港與內地全面開放通關近周，市場憧憬零售市況轉好，惟現時訪港旅客未見明顯增多，人流及生意均表現一般。行政會議成員兼議員林健鋒昨指內地與香港全面通關，對商界復常起非常大作用，惟本地營商環境和經濟難於一、兩周內就現好轉，他預計最快至年底，本港整體經濟才能有望恢復至疫情前水平。他又建議港府應續向市民派發消費券，認為對提升本港經濟有幫助。本報記者昨到數個購物區視察，發現尖沙咀廣東道仍有吉舖招租，至於上水新功街等昔日美妝店、參茸海味店集中的街道，人流亦較為稀疏，市況仍有待振興。

林健鋒在電視節目上表示，本港和內地恢復全面通關是好的開始，對商界復常起到非常大作用，特別在短期內能為商界帶來一定幫助。但他指出，不應期望本地營商環境及經濟能在一、兩周內就現好轉，預計需時兩至3個月才有明顯改善，他展望最快要到年底，本港整體經濟才能回復到疫情前水平。

對於將在下周三公布的新一份《財政預算案》，林健鋒認為就目前本港經濟而言，港府有需要「派錢」。他指本港出口數據表現不太好，需要穩住香港，政府應繼續推行「企業百分百信貸擔保」及「保就業」等計劃，為本地商家提供幫助，企業入貨準備復常都需要額外人手，相信做法對零售、飲食和進出口等界別都有明顯幫助，先保住能夠重振經濟的本地企業。他又建議港府應繼續向市民派發消費券，向每名市民派發5,000、3,000或2,000元，強調措施有助刺激經濟。

實際上，本港的零售市況未見有大幅增長。本報記者昨到尖沙咀及上水等購物區視察，其中過往人流如鯽的尖沙咀名店未見大批人士購物，「拖篋黨」不見蹤影。而部分位於廣東道較好地段的店舖仍有待招租，亦有藥房店內放置大批貨物，但仍未開門營業。至於上水新功街、新祥街等藥房化妝品海味商店，似乎並未能即時受惠於通關，街邊商店和商場人流不算多，亦未見有自由行旅客拉着行李箱入貨的經典場面，行人路寬敞無阻，亦有負責人坐在店內「等客到」。

在環球市場方面，林健鋒不同意放棄歐美市場，形容香港人最現實，亦不想凡事「政治掛帥」，上月舉行的玩具展吸引不少歐美買家來港。他又指商家現時可以到內地處理銀行業務，和拜訪買家、客戶及供應商，不少工廠和公司已經重整今年的生產和生意計劃，相信配合大灣區機遇，本港未來將有更大商機，並有利兩地人才交流。而雖然香港近年出現人才流失，但隨着有更多發展機遇，有信心人才會回流本港。

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