韓式手作將鮮花製成標本　花如重生變家居擺設

情人節送花，鮮花開得鮮艷又燦爛，相信無女生可抗拒不愛，如鮮花是「最美的狀態」及「最靚的色澤」，巧用技術將其留着最靚一刻，成為家中或辦公室擺設，會否更加開心及有紀念意義呢？韓式手作導師Howard就利用乾燥花製作技術，將鮮花盛開的狀態製成標本，更保留了原有的色澤，再放入玻璃瓶內注入礦物油，花就如重生般在瓶內搖曳，在光線下更顯美態。

Howard指出，在疫情下韓式手作課程相當熱門，惟通關後港人可再次外遊，手作亦由授教轉營成零售產品為主，料花藝作品可為市民提供另類的選擇。除了情人節外，全面放寬限聚措施後，婚宴觀禮再無限制，Howard指有新人為了紀念由相識到「Big Day」結婚日曾用的鮮花，如新娘花球、新郎襟花等，將其製成作品放在家中成長期擺設，令現時對花藝課程需求有所增加，相關作品放在家中，亦讓情侶或夫婦每天看見，日日都如情人節的心情。

有情人相伴固然開心，無情人亦毋須閉翳，晶石手作導師Alfred就運用天然晶石，配以銅線手藝教大家製作成水晶許願樹擺設。Alfred指出，不同顏色的晶石有不同效用，為愛情開運就建議親手用粉晶製作成許願樹，再在擴香石的底盆上加入自己喜好的精油，讓大家望見「靚靚」許願樹開心，鼻子聞到天然香薰亦能減壓舒暢，他形容保持好心情，好姻緣自然到來，亦順祝有情人終成眷屬。