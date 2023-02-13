焚化爐預製鍋爐組件抵港　機電設備重約5座巴黎鐵塔

位於石鼓洲、本港首座新一代垃圾焚化爐的「轉廢為能」設施I·PARK1將於兩年後投產，環保署指於珠海預製的首個重約6,000公噸、屬全球最大同類型組件之一的巨型機電設備組件最近經水路運抵香港，而餘下的組件將於今年內抵港，整個焚化爐主要機電設備組件的重量，相當於約5座巴黎鐵塔的鋼結構重量。該署期望設施投入服務後，每年可輸出約4.8億度電予電網，足夠供10萬戶家庭使用。

環保署表示，I·PARK1的承建商安排以「組裝合成」建築法於珠海預製主要機電設備組件，包括6個鍋爐燃燒組件及6個煙道氣體處理系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座法國艾菲爾鐵塔的鋼結構重量，而組件預製完成後便運至人工島進行組裝及測試，以加快興建速度。現時已抵港的鍋爐燃燒組件重約6,000公噸，屬全球同類型組件最大之列，餘下的11個機電設備組件，將於今年內陸續運抵本港。

該署提到，本港位處大灣區的地緣優勢和擁有完善的海運物流建設，組件在海上跨境運送的過程順利完成，正等候安排運往人工島進行組裝。而I·PARK1預計於2025年投入服務，每日可處理3,000公噸都市固體廢物。設施在焚燒都市固體廢物的過程中能轉化成動能，產生電力，估計全面運作後每年可輸出約4.8億度剩餘電力至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。

環保署續指，正就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I·PARK2安排委聘顧問進行環境影響評估及技術性研究，並會展開全港性選址研究，物色其他適合興建轉廢為能設施的地點，逐步取代由堆填區處理每日近1.1萬公噸都市固體廢物，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。