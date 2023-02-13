旺角示威中堵路　58歲送貨員判囚7個月　同案被告押下月量刑

2020年6月4日晚上旺角朗豪坊外有大批市民集會，有人手持白色蠟燭及打開手機電筒，同晚有人用圍欄堵路。2男涉嫌當晚用圍欄堵路及拒捕，他們上年在區域法院承認非法集結罪。其中一人今（13日）被判囚7個月，餘下一人則續獲准保釋至3月30日再行量刑，期間待他處理相關事務。

被告劉雨釗（58歲、送貨員）及曾子良（55歲、物流公司東主）承認於2020年6月4日在亞皆老街近砵蘭街交界附近參與非法集結；兩人另各被控一項抗拒執行職責的警務人員罪，則存檔法庭。被告劉雨釗今被判囚7個月，曾子良的判刑則押後處理。辯方判刑前求情指事發突然，當時現場只餘下數十名人士，而首被告只是作出堵路行為，並沒有其他暴力行動，現已對一己行為感到後悔。法官林偉權判刑指，當日涉案範圍雖有限及時間短等，但不可忽視非法集結隨時可演變成暴動的嚴重性，而被告劉雨釗的行為因警方迅速執法才未有引致更嚴重後果，法庭量刑時須考慮阻嚇及懲罰。法官最後考慮到被告受社會氣氛而衝動犯事，並非帶領者，及開審前認罪等，將被告判囚。

案情指，案發當日，警方在旺角朗豪坊一帶埋伏，防止入夜後有示威者進行非法活動。當晚有示威者到場進行悼念活動，他們持白色蠟燭及打開手機電筒，其後有人高叫「光復香港」及「香港人建國」等口號，及後散去。及至晚上近9時，約50人走出亞皆老街近砵蘭街交界馬路，有人搬圍欄及卡板堵路。2名被告亦有份搬圍欄，便衣警員上前阻止及後拘捕2人。

案件編號：DCCC 781/2020