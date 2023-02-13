政Whats噏：避公帑變資助政治宣傳　江玉歡反對政黨營運關愛隊

政府話要喺18區設立關愛隊，好多團體都呻政府資助唔夠，仲話要有籌款能力。但喺錢以外，仲有私隱嘅問題，議員江玉歡(Doreen)直情反對由政黨組織營運，以免有用公帑資助政團之嫌，用嚟做政治宣傳就更唔好。

呢排Doreen質疑政府冇交代簡約公屋嘅細節，仲去信畀房屋局提「12問」，未見政府有乜嘢回應，佢尋日(12日)喺社交平台貼文，再以簡約公屋為例，話好似簡屋咁，地區關愛隊同樣係概念新鮮，但執行要小心嘅措施。若果團體可營運地區關愛隊，咁點樣可確保市民嘅個人資料被團體善用同保護？

Doreen又話若果有關團體只營運一段時間，資料已外散，之後又轉到另一團體營運，咁市民嘅個人私隱就會變成「係人都知」，個人私隱形同虛設，咁點解決呢？點樣確保個人資料只係用喺關愛隊，而唔會被團隊作其他用途？

其實，過去一直有市民質疑政黨設街站收集簽名又或者係派物資等，要求市民寫低聯絡方法，亦曾被質疑係收集個人資料作其他用途。

可能前車可鑑，Doreen講明唔贊成由政團有關嘅組織營運關愛隊，佢認為們應該鼓勵社會更多人參與。佢仲話亦要避免用公帑資助政團嘅嫌疑，用咗嚟做作政治宣傳添！