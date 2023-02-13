勞福局擬開首長級編外位　議員轟職能重疊高市價1倍難接受

立法會福利事務委員會及人力事務委員會今日（13日）召開聯席會議，審議有關勞福局提出開設6個編外或有時限的首長級公務員和非公務員職位，以及加設22個非首長級人員協助，以更進取地吸引外來人才，及採取精準扶貧的新策略，總涉及款項每年逾4760萬港元。大部分議員指職位或與現時架構職能重疊，質疑開設的必要性，又指現時香港經濟尚未復甦，勞福局卻要以比市價高約一倍的價格聘請人員，有議員直指政府以「共度時艱」為由裁減市民的福利開支，因此現在也應與市民「共度時艱」而拒絕加位。

文件顯示，勞福局建議在局內開設3個新職位，包括一個為期3年的非公務員顧問職位，相等於首長級薪級第2點（D2），負責就人力相關事宜；一個為期3年的非公務員總監職位，相等於首長級薪級第4點（D4），負責領導香港人才服務窗口；以及一個為期3年高級首席行政主任副總監職位，首長級薪級第4點（D4）。勞福局另建議重新開設2個先前在政務司司長私人辦公室已撤銷的編外職位，即一個相等於D4的政務官編外職位，為期5年；一個D2級政務官編外職位，為期5年，負責精準扶貧政策職能；另在政府經濟顧問辦公室開設一個D2級首席經濟主任編外職位。

社福界議員狄志遠明確表示反對加位。他指今屆政府多個部門已接連表示加位，稱政府以「提速提效」為口號，卻非透過官員能力提升，而是透過加位；又指政府以「共度時艱」為由裁減社福界1%的資助，政府亦應有承擔而非要市民「買單」。他續指，未知政府具體工作前就要「糧草先行」，質疑加位的必要性。議員郭玲麗直指勞福局辦事能力一直被市民質疑，包括政策僵化、墨守成規，指「資源有限，需求無限」，在經濟復甦為未知之數的情況下，建議先檢討內部架構。勞福局局長孫玉菡回應申請開位的決定是「慎之有慎」，強調以現時資源是難以做到搶人才和精準扶貧。

另一議員黎棟國質疑新設職位的職級不符合常規，指勞福局以「鑑於所涉工作複雜，涵蓋範圍廣泛」為由、且可見其工作主要為「協助」，並不能解釋為何要開設一個D4級的副秘書長；又指勞福局以D4級聘請香港人才服務窗口的總監，惟其職位類似市場上的行政總監，質疑政府以比市場價高約一倍的價格聘請並不合理。孫回應指人才服務窗口總監為開創性工作，認為薪酬待遇合理。

針對新設職位的職能，有議員質疑與其他局重疊及實際功用。議員顏汶羽指其中2個新設職位與人力資源推算有關，但不同局都有類似工作；議員李世榮指過去會由政務司司長私人辦公室調過來負責扶貧委員會的秘書處支援服務，質疑現時是否需要聘請D2級官員處理。孫指香港經濟「好大」，而人力資源推算範疇會涉及許多通用工種，與其他局細分的推算不同，而秘書支援亦不是簡單的文書工作，更涉及政策和建議的建議落實、整合，因此認為有需要新設職位。