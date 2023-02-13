政Whats噏：模擬議辦曝光　梁君彥：唔使再捱冬涼夏暖

立法會綜合大樓做緊擴建工程，喺大樓高座加建11樓至14樓嘅議員辦公室，以組裝合成法建造。主席梁君彥同行政管理委員會成員組成「睇樓團」，去咗分域碼頭嘅工地上模擬單位。 佢仲話示範單位嘅家具電器只係營造逼真效果，單位落成嘅時候唔包嘅。咁咪好似圖片只係參考咁。

梁君彥話從表面上看，新辦公室同現有辦公室嘅面積、間隔同樓底高度相若，但其實有唔少亮點係應議員多年來嘅要求，例如有唔少議員曾反映，現有辦公室嘅空調系統難以調校合適溫度，「冬涼夏暖」。新辦公室改善咗空調系統，將來喺「波士房」嘅議員或喺開放式空間嘅助理，都可按自身需要獨立調節有關範圍嘅室溫。

對於現時議員辦公室之間要合併共用，須拆去整幅牆身，都好麻煩，梁話將來新辦公室兩邊已預留可供拆除嘅3.6米寬牆身，可減省拆牆嘅工序及成本； 鑑於每個組裝辦公室都屬於獨立單位，牆壁內藏隔音物料，隔音效果應較現時為佳，而牆身負載嘅物件重量最高可達15千克(約33磅)，足以懸掛常用嘅電視機，亦可把較輕嘅物件磁貼喺於牆身。

佢仲話模擬單位內放置的所有家具電器都只係為咗營造逼真效果，恍如示範單位。議員將來「收樓」時，單位會有基本裝修，但按行管會舊年嘅決定，唔會提供家具，議員可按自身需要購置家具，靈活運用空間。

其他議員喺今日(13日下晝同聽日(14日)上畫「睇樓」，佢話若果模擬單位符合要求，承辦商就會安排大手生產組件，期望新辦公室將不遲於今年年底，喺高座新增嘅樓層完成裝嵌。佢又話秘書處會繼續同建築署及承辦商緊密協作，喺確保工程安全穩妥嘅前提下，爭取擴建早日完成。