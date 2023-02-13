啟德過渡屋地盤傳施工巨響　居民不堪其擾向區議員投訴

啟德沐安街過渡性房屋開始施工，地盤發出的打樁鑽地巨響十分擾民，附近多個屋苑的住戶深受困擾，而且粉塵飛揚，不少住戶都不敢在露台曬衣服。有區議員接獲投訴向地盤負責人了解，預計高噪音工作需2至4星期才完成，惟地盤面向私樓一方至今未有建隔音屏時間表。有居民認為，即使捱過今次的噪音及粉塵污染，他日拆卸發展其他用途，居民又要經歷一次相關問題，擔心沒完沒了。

有住在地盤附近屋苑的居民向東網表示，即使其單位不是面向地盤，但每天早上8時多便會聽到地盤傳來擾人的施工聲，即使關上窗戶及露台門亦阻隔不了，直指「根本無覺好瞓」。此外，自從施工後有粉塵飄揚，露台即使剛清理完，不久又鋪上「一層塵」，故不敢在露台曬衣服。九龍城區議員張景勛表示，收到很多居民反映正在施工之沐安街第1B2及1B3區過渡性房屋地盤噪音不斷，打樁鑽地等滋擾聲音響遍天，他往地盤視察並與負責人取得聯繫，對方承諾每天只於早上8時30分至下午5時30分進行大型噪音工作(中午12時至1時午飯休息)，預計高噪音工作需2至4星期完成，期後便進行其他工種。

他又指，地盤向德朗邨一方外圍築起隔音布屏，但面向私樓一方的因隔音布料尚未到貨關係，至今仍未有建屏時間表，同時考慮到安全問題，如防止大風吹塌，需要進一步研究才公布面向沐安街位置可否建隔屏幕。至於擾人的粉塵問題，施工方已承諾在進行大型粉塵工作時會盡量灑水，防止粉塵向民居蔓延。