慢性乙型肝炎成引發原發性肝癌一大因素　及早手術治愈率近8成

肝癌是本地第五大常見癌症，致命率亦僅次肺癌及大腸癌排第三，每年死亡人數逾1,500人。市民對肝癌存在不少迷思及誤解，認為肝癌無從預防甚至無藥可治。荃灣港安醫院肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管暨外科顧問醫生馬家榮指今日(13日)講解最新肝膽胰臟檢查及治療中心的數據，表示肝臟切除至今仍是肝癌患者的第一線治療，及早發現腫瘤並以手術移除，臨床上治愈率可近8成。

馬家榮表示，慢性乙型肝炎是引發原發性肝癌的第一大風險因素，2022年的臨床數據分析，佔肝膽胰疾病個案總數逾5成的肝癌個案之中，超過9成患者體內曾帶有乙型肝炎病毒，其餘因素包括慢性丙型肝炎、二型糖尿病、吸煙、癡肥、以及家人/直系親屬曾患肝癌。他指，臨床上，早期腫瘤少於5厘米者一般沒有病徵，因此患者可以毫無任何明顯症狀下發病而不察覺，要體檢或覆檢時才發現腫瘤，並且要腫瘤大到撐扯着肝膜時才可能感到腹痛。由於肝臟本身沒有神經線，所以即使受損傷也不會產生疼痛。而乙肝病毒(HBV)屬DNA病毒，能整合入人體的基因組，並會在肝細胞內複製致充斥整個肝臟，於是可毋須經歷肝炎、肝硬化這些會引起身體表面症狀的情況，就能「跳級」變成肝癌。

既然肝癌可以無預兆跳級形成，市民對是否能夠治愈存在疑問。根據中心數據，有近7成的肝癌個案，由於及早發現腫瘤而可做手術移除並痊愈，再配合術後綜合療程就能讓康復者加快重回正常生活軋迹。在微創手術日趨普及下，不少肝臟腫瘤亦可以採用腹腔鏡，亦即是一般理解為「微創手術」方法切除，惟要取決於腫瘤的大小及位置。肝癌高危人士如乙型肝炎帶病毒者須每半年做檢查，包括抽血驗肝功能、甲胎蛋白(肝癌指數)，照肝臟超聲波；避免酒精及使用不知名中藥，多運動及減少進食太油膩食物，避免形成嚴重脂肪肝，從而預防患上肝癌。

53歲的曾先生是肝癌康復者，他本身也是乙肝患者，以往一直在公立醫院覆診，2018年及2020年亦在公院照過CT(電腦掃描)，發現腫瘤存在但未能確定其屬性。曾在去年到港安求診，經肝臟顯影劑檢測後發現肝臟多處有腫瘤，不適合做微創，要採用傳統開放式肝臟切除手術，他接受手術後住院6日出院，至今未有復發。