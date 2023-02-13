勞工界對院舍輸入外勞極大保留　賊佬試沙煲憂開缺口

政府計劃就安老院舍輸入護理員，立法會一個事務委員會今日(13日)討論有關事宜時，具勞工背景的議員今日(13日)表明有保留，憂影響本地勞工，但勞工及福利局局長孫玉菡指本港需要額外輸入約3000名護理員，安老業界一致支持，有關計劃已經過勞顧會，預計今年年中可落實。

議員陸頌雄在立法會一個事務委員會上指出，其所屬工會不但對計劃有很大保留，且有壞印象。他指在疫情期間有特殊需要，同意可酌情輸入護理員，但未來仍要輸入外勞則有如「賊佬試沙煲」，最大問題是令原本不可輸入人手的資助院舍，都可以輸入勞工。

勞工界議員周小松表示，明白私營院舍人工低、工時長，但不認為人工較高的資助院舍會請不到人，同時擔心當局容許資助院舍每招聘兩名本地人可以請一名外勞 ，很大機會迫走本地員工，要求當局試行推出「5比1」的輸入比例。

但另一議員田北辰指安老業界人手不足是不爭的事實，支持輸入人手計劃，但關注如何挽留人才。他建議增設高級保健員職位，既可豐富晉升階梯，亦可在某程度取代護士的職責，孫玉菡回應說，會留待檢討跟進。

孫玉菡回應稱，並非每間院舍都要請外勞，因此提出「2比1」是合理比例，又強調未來3年業界至少要8500人，目前「無去盡」，即沒輸入更多勞工，是希望留空間予本地勞工有足夠議價能力。