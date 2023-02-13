涉2019年屯門衝突　3人承認非法集結　准保釋下月判刑

2019年10月底有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，致產生異味，遂號召到基地附近抗議，要求警方交代，最後釀成警民衝突，不少人被捕。有13名男女被指當晚參與非法集結及蒙面等被起訴，今日（13日）在區院審訊。其中3人承認非法集結，續准保釋至3月24日求情及判刑；另外10人則否認控罪受審。

13名被告依次是何明軒（27歲）、李志斗（24歲）、周沛樺（21歲，女）、陳達富（26歲）、何奕恆（21歲）、李嘉熹（24歲）、陳家朗（20歲）、吳嘉俊（38歲）、許諾（20歲）、案發時14歲男生（現年17歲）、鄧姓男子（17歲）、梁文健（23歲）及陸俊恆（19歲），同面對一項非法集結罪，指他們於2019年10月30日，在屯門大興行動機地外參與非法集結。其中何明軒、陳家朗及案發時14歲男生認罪，其中2人的其他控罪則獲存檔法庭處理；餘下10人則否認控罪。另李志斗承認未能出示身份證，但與陳達富、何奕恆、吳嘉俊、許諾分別否認在非法集結中使用蒙面物品罪。

3名認罪被告的案情指，當日有人網上號召圍攻大興行動基地，以抗議指稱警方兩日前於該處進行的催淚彈訓練。約200名示威者於晚上8時許集結該處外，向警喊侮辱性言詞，及以激光光束照射警員等，而一批支持政府的示威者亦在附近叫口號。警方其後要求兩批人士散去，支持政府的便離開，其他示威者則沒有理會，後更拆除欄杆等架設路障。警方其後掃蕩，期間拘捕3名被捕，並在他們身上及背包等分別搜獲泳鏡、手套、噴漆、口罩等物品。

案件編號：DCCC 280/2021