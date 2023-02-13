政Whats噏：立會研用科技逐字紀錄兼搜尋　最快3月底訪大灣區

立法會各委員會改變「會議紀要」記錄方式，以「一名議員」名稱來記錄議員發言，而非過往具名顯示。立法會主席梁君彥今日（13日）話，今屆立法會將採用科技及先進做法，正研究用逐字記錄以及AI搜尋等。而立法會亦將最快於3月底與特首一同出訪大灣區。

梁提到上屆起已將每個會議完整影片放上網，議員亦會剪出自己發言片段擺上網，而「會議紀要」並非「會議紀錄」，因此唔會詳列內容，但紀要有引索，包括議員喺幾多分鐘講過啲咩，能夠「原汁原味」重溫，秘書處亦會繼續優化做法。例如秘書處已與科大訊飛做逐字紀錄，依家學習緊，需要時間進化，希望年底能夠應用在更多會議紀錄，同時正研究用AI技術搜尋立法會網頁搵到「邊位議員係立法會邊個委員會講過啲咩」，希望「字又搵到，聲又搵到」。

另一方面，議員將會喺3月底至4月初同特首一同前往大灣區城市考察，若果成事，將會係2018年以來首次出團訪問，目的地或包括廣州及深圳，將開放畀全體立法會議員報名，但為何不選擇係復活節期間外訪，梁則笑言立法會幾時都得，但要睇政府有無時間。而行程方面亦暫未有定案。