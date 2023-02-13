執法部門屯門火炭檢1.2億元私煙　料農曆新年假後入貨應市

上周五(10日)早上，執法部門在屯門海華路截查一輛可疑貨櫃車，在車上40呎貨櫃內搜出約1,000萬支懷疑私煙，當場拘捕貨車司機。人員其後掩至屯門公眾卸貨碼頭及龍鼓灘一個貨櫃場，再尋獲兩個裝有懷疑私煙的貨櫃，涉及私煙數量共約2,200萬支。執法部門跟進調查，同日搜查火炭一幢工業大廈，在卸貨區發現一個懷疑私煙貨櫃和一輛載運貨車，總共起獲約960萬支懷疑私煙，另於工廈一單位檢走約80萬支懷疑私煙，拘捕一名男子。全日行動檢獲的私煙總數多達4,240萬支，總市值約1.2億港元。

執法部門表示，私煙集團可能趁農曆新年假期完結、物流業復工後大量入貨，以穩定私煙貨源；另外，私煙被存放在不同貨櫃場和工業大廈內，估計是藉此分散風險，減低受偵查的機會。其中在火炭工廈存放的私煙，均用上不同的紙箱重新包裝，相信是企圖假扮成其他貨物，方便搬運及拆卸。被捕人士分別56歲及65歲，現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

今年截至目前為止，該部門一共檢獲約1.27億支懷疑私煙，市值約3.5億港元，應課稅值約2.4億港元。