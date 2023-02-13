運輸業界轟易通行宣傳不足　倡豁免「商用車司機卡」申請費

「易通行」不停車繳費服務今月26日起實施，首階段適用於青沙管制區、即尖山隧道，沙田嶺隧道及大圍隧道。汽車交通運輸業總工會今日（13日）向運輸署請願，工會副主席莊永德指，長年來運輸業從業員老齡化問題嚴重，「易通行」實施對他們而言，是遇到了難以逾越的「數碼鴻溝」，面對一大堆文字、數字、程式等，令他們感到頭痛、徬徨。他近日接獲很多司機批評當局宣傳不足，不少職業司機至今仍一無所知，無法得知相關新安排和申請步驟，憂草率推行後影響其生計，盼當局作優化，包括豁免「商用車司機卡」的申請費用。

的士司機分會主任何志強和公共小巴分會主任陳逢源則批評，當局推行時無預判行業運作的實際情況，如車主可免費申請「車輛費」，惟商用車司機申請「商用車司機卡」須支付120元，令他們產生政府「劫貧濟富」觀感。他們擔憂，倘部分司機不申請司機卡，如常穿梭隧道，相關費用或最終由車主、政府承擔，「易通行」運作成本上升恐得不償失，故希望當局豁免商車「司機卡」申請費用。他們又舉例，的士司機可能每日駕駛不同車輛，易遺漏司機卡，惟當局只准申請一張，憂隨時無法開工，手停口停。

至於「易通行」今年內將擴展至本港多條隧道，業界指的士駛過隧道而毋須停低繳費，部分訪港旅客或以為隧道免收費，繼而可能引起車資爭拗，建議當局在隧道入口清晰展示收費水平，減少上述情況發生。