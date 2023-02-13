憂SEN童失黃金治療期　議員促訂零輪候時間表　增資源追落後

社會對特殊教育需要與日俱增，但政府的支援卻遠遠不足。有政黨今日（13日）公布特殊教育需要（SEN)兒童的現況與困境調查，發現政府在識別SEN童及介入該類兒童的時間都偏長，逾30%需要6至12個月才可接受服務，近70%受訪者認為輪候時間不合理。該黨促請當局制訂「零輪候」時間表，增撥資源「追落後」。

有政黨在上月就SEN童現況和需要進行調查，發現現時為SEN童提供評估及轉介服務的評估中心，以及提供介入服務的學前康復服務輪候時間過長，普遍需要輪候半年或以上，有35.1%和31.8%人指需要輪候6至12個月才獲得評估中心和學前康復服務。由於SEN的治療工作是「愈早愈好」，有97.1%擔心評估時間過長會導致錯過黃金期治療，亦有67.2%人批評學前康復服務輪候時間不合理。

鑑於上述的調查結果，該黨促請政府縮短各類服務的輪候時間，落實「及早識別，及早介入」的目標，避免小孩錯過黃金治療期，又建議當局為「評估中心」訂立輪候承諾，例如3個月內獲首次評估，並增加評估中心的人手編制與中心數目，縮短輪候評估的時間。