港進出口量按年錄雙位數跌幅　價格則升約8%

歷時逾3年的新冠疫情重創本港經濟，繼較早時發表2022年12月對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日(13日)再發表該月對外商品貿易貨量及價格統計數字，並提及本港去年全年商品整體出口貨量及進口貨量，按年分別下跌14.8%及13.9%。此外，去年第4季與第3季比較，出口及進口貨量分別下跌6.6%及6.8%。至於價格方面，出口及進口則按年上升7.8%及8.1%。

與2021年同期比較，本港去年12月的商品整體出口貨量及進口貨量，分別下跌32.3%及26.7%，出口及進口價格亦分別上升5.5%及5.0%。

另外，所有主要目的地的出口及進口貨量無一幸免，均錄得雙位數跌幅。其中，在出口方面，去年12月輸往台灣、內地及美國均跌超過30%，當中台灣跌幅最多，達36.1%。至於進口貨量方面，南韓跌得最多，達43.8%，而內地亦錄33.8%跌幅。

至於各地價格方面則大部分都錄得上升，去年12月與前年同期比較，除了來自新加坡的進口價格則下跌0.4%，其餘目的地無論進口或出口價格均錄得上升。其中美國、內地、印度、越南及台灣的出口價格，分別上升3.3%至7.2%不等。而內地、台灣、日本及南韓的進口價格亦上升0.1%至8.4%不等。