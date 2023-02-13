批河套區創科園興建慢　議員嘲港土地做郊野公園行山徑一流

香港創科發展落後，政府早前公布創新科技未來發展。有議員今日(13日)在立法會資訊科技及廣播事務委員會上關注香港創科發展緩慢，部分創科資源亦有重疊，直指本地創科發展相比內地「就真係慢」。

就本地創科發展，政府提出4大方向，包括「新型工業化」、壯大創科人才庫等；並提出8大重點策略，針對16個目標，提出42個建議。當中建議加強支援先進製造業，譬如半導體、新能源汽車。

近日曾到訪河套區的議員陸頌雄指內地創科發展迅速，多座創科大樓已興建，相反香港土地「做郊野公園一流，做行山徑都係一流」，而創科發展「就真係慢」，質疑港深創新及科技園興建緩慢，成本亦未有清晰提供。創新科技及工業局局長孫東回應稱，落馬洲河套區已有時間表，以逐步恢復原本用途，包括一部分土地會釋放作招商。

議員陳紹雄則關注創科資源的整合，舉例科學園及數碼港等，在某些功能有重疊，因此關注上述機構的整合，但未必一定是合併。孫東希望未來每個月都就藍圖8大重點的實施情況作出總結，並向立法會匯報。至於在資源整合上，孫東指一直和相關團體保持緊密溝通，包括明確規劃定位。

被問及未來如何培訓高、中端等創科人才？孫東指過去與不少中小學校長談及創科教育，局方亦已增撥資源予中小學的創科研究。至於在職業教育上，他指需根據香港的產業發展特色，而培訓相關人才。

根據資料顯示，港深創新及科技園將建設成為重點科研合作基地，並會提供相關高等教育、文化創意和其他配套設施，吸引本地及來自世界各地的頂尖企業、研發機構和高等院校進駐。而立法會財委會早前通過約181億港元撥款，用作支持港深創科園第一批次發展，以及港深創科園公司早期營運開支。