團體轟房署涉行政失當　多次無故取消交流會　居民難表達需求

自房屋署早前終止互助委員會及屋邨管理諮詢委員會後，不少居民及民間機構曾稱難以直接向署方反映居民對屋邨管理的意見。監察公共屋邨福利規劃聯盟及撐．基層墟市聯盟的成員今日(13日)向申訴專員公署作出申訴及遞交申訴書，投訴房署無故多次取消「委員與關注團體交流會」，指其涉嫌行政失當。東網正向署方查詢。

團體指表示，房署及轄下小組委員會的委員自1991年起，透過每季出席交流會與關注團體會面，聽取他們對房屋事務的意見，並向他們解釋署方的政策。但由2020年起，房署多次均因疫情為由而取消「委員與關注團體交流會」；及至去年4月即使已恢復正常公共服務及恢復各個會議，多個關注屋邨事務的民間團體曾5次報名參與「委員與關注團體交流會」，房署卻於沒有提供任何原因的情況之下繼續取消會議。團體質疑署方令溝通機制形同虛設，更擔心自終止互助委員會及屋邨管理諮詢委員會後，再失去作為唯一雙向溝通渠道的交流會，導致民間團體再無法直接向房署反映及討論屋邨居民的需求及意見，損害關注團體及屋邨居民的權益。

聯盟表示，就無故取消會議，曾3次以書面向房署查詢取消會議的原因，惟至今仍未接獲合理回覆；因此是次申訴行動除了希望申訴專員公署能就有關投訴立案調查，徹查房署當中有否涉及行政失當，同時亦希望房署能夠恢復原有與民間團體交流的機制，以保障公眾的利益及屋邨居民福祉。