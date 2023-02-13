「易通行」延至5月7日推出　全港將設逾20諮詢站助申請

運輸署早前宣布，青沙管制區將於本月26日實施「易通行」不停車繳費服務，惟今日(13日)突然表示，服務會延遲至5月7日早上5時推行，並會實施一系列措施，包括將於本月盡快投入服務的諮詢站，協助市民更容易申請「易通行」服務。運輸署署長羅淑佩強調，其他隧道的實施時間或會再作修訂，但今年內全面實行「易通行」的目標不變。

發言人表示，截至今午，當局已發出逾43萬個車輛貼，包括早前在續牌時預先登記的約24萬個申請。署方亦將在全港加設超過20個諮詢站，協助車主申請「易通行」，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式。新增的諮詢站將於本月盡快投入服務，詳情將另行公布。隧道費服務商也會加派人手，到現有的4個客戶服務中心和5個服務點，協助市民申請和使用「易通行」，亦會加派人手處理電話熱線的查詢。

至於的士業界方面，為進一步協助他們申請使用「易通行」，運輸署將增設申請服務點，加快處理相關申請。此外，運輸署會繼續提供申請車輛貼和司機卡的一站式服務，以及外展服務，派人向的士業界講解如何用「易通行」。另外，因應有車主忘記他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式，以至未能登記「易通行」，署方將由本周五(17日)起去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式。而尚未申請「易通行」的車主，可考慮於收到有關信件後才申請，以便透過該電子聯絡方式取得一次性密碼完成申請。

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善認為，青沙管制區原定首階段實施「易通行」，即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道。其隧道公司今發出通知指，超過40名的隧道收費員原先暫定最後工作日為下月10日，惟因應「易通行」延期而押後，目前未有具體遣散日子。