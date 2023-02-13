批政府對殘疾運動員支援不足　議員促增資源助找場地

香港殘疾運動員近年在國際賽事中屢創佳績，多名議員今日（13日）在立法會民政及文化體育事務委員會上關注政府對殘疾運動員支援不足，指政府應協助尋找場地，以及建議殘疾運動員應加入政府諮詢架構。

在2018年舉行的亞洲殘疾人運動，香港殘疾運動員合共取得48面獎牌，而在2021年舉行的東京殘疾人奧林匹克運動會中，亦取得2銀和3銅的卓越成績。

多名議員批評政府對殘疾運動員的支援不足，陸瀚民表示，目前只有殘疾人運動項目精英資助計劃提供一個類似薪酬式的長期資助。他稱，運動員亦需要協助才能繼續走上運動的路。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，殘疾運動員與普通運動員的支援難以作出比較，因為每種運動的支援總額都有不同，局方會根據運動員的訓練需要及生活所需而作出檢討及調節。

議員陳穎欣關注殘疾運動員的退役安排，建議他們加入政府諮詢架構，為政府提供意見。楊回應稱，欣賞他們為香港付出的努力，而當局回應香港殘奧會正計劃組織先導計劃，招募退役殘疾運動員作為導師等工作。另外，議員鄭泳舜指殘疾運動在尋找場地上遇到困難。楊指希望學校多開放場地予社會參與，特別是令殘疾運動員參與運動。

現時全職殘疾精英運動員每月可獲得的最高直接資助額從先導計 劃的20,000港元，經數次調整到 2022至2023年度起的40,000港元。在2022至2023年度，體育學院有超過118 名精英殘疾運動員，當中約46名為全職運動員。