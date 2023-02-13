被勸戴好口罩即發嬲　巴士阿叔爆粗邀隻揪　青年話無激動卻咆哮

已故的「巴士阿叔」名言「你有壓力，我有壓力」相信不少人聽過，而近日竟然出現新一代「巴士阿叔」！昨日(12日)網上流傳一段題為「巴士阿叔隻揪」的片段，其中發生口角的人物同樣為一老一青兩男子，「橋段」相當熟悉，但今次「挑釁」的原因卻非電話談話被打斷，而是年輕男子着對方戴好口罩。在新冠疫情及防疫措施均有放緩的當下，口罩令卻仍未解除，確實容易令市民出現意見分歧，導致口角或衝突。

從該段長約2分13秒的片段顯示，在一輛下站為沙田秦石邨的巴士上，只見青年與阿叔同行女友人以正常音量進行「對話」，該青年着女子「(阿叔)都唔係弱智啦，教下佢(戴口罩)啦」並反問「咁激動做咩啫」。阿叔疑被挑釁，即使站在行車途中的巴士上層，仍大聲駁斥「咁你(青年)激我先啊嘛」，而對方亦調高音量反駁「我叫你戴好啲(口罩)，邊有激動啊」，惟後段說話聲線卻顯得沙啞，未知是否因激動導致。

激動話音未落，青年緊接一句「冇X老母囉！」意指自己沒有率先爆粗問候對方家母，而阿叔亦不甘示弱，直認「X老母咪X老母囉！」更一度下戰書邀青年「隻揪」，不過阿叔女伴在前阻擋下未能成事，青年趁機追問「邊個X老母先啊？」阿叔則直認不諱「我X你老母先」。其後雙方繼續以家母為問候對象，不斷互相挑釁，其中青年激動的沙啞咆哮聲更響徹整個巴士上層車廂，最終阿叔在女友人「坐低啦」的規勸下偃旗息鼓，影片亦告一段落，惟未知後事如何。