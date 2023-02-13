香港仔街市攤檔競投2.16舉行　有興趣者明日可事先實地視察

食環署今日(13日)表示，經全面翻新香港仔街市，93個攤檔競投將於本周四(16日)舉行。食環署今日(13日)表示，轄下香港仔街市經全面翻新後，共有93個攤檔將於本周四(16日)在柴灣青年廣場公開競投。除了原本上午10時及下午2時半的兩節競投時段外，將增加下午6時半的一節時段。年滿18歲並通常居於香港的人可參加公開競投，不過每名競投者只可承租一個攤檔，令更多人士有機會投得攤檔，並讓攤檔種類變得更多元化，增加市民購物選擇。

發言人表示，每節競投能夠容納230人，會以先到先得形式安排參加者入場，額滿即止。署方將在每一場競投會開始前30分鐘，為參加者登記及派發該場競投會的入場票。欲參與競投人士須於競投會場地的等候區輪候，出示其香港身份證或護照作登記，以領取入場票。食環署網頁已載有競投條款，列明競投資格詳情。

署方又提醒有興趣競投人士，如欲事先實地視察街市和檔位，可於明日(14日)上午9時半至下午4時45分到香港仔街市，但18歲以下人士不可進入。明早9時起，食環署會於香港仔市政大廈地下正門，以先到先得的形式派發8個視察時段、共240張的入場券，每人限取1張入場券及只可選取一個時段，並需按其選擇的時段入場和遵循場地安全守則。