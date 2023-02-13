打鼓嶺豬場爆豬瘟　107隻豬今全數銷毀　源頭仍待調查

上水打鼓嶺一持牌豬場日前爆發非洲豬瘟病毒，場內所有豬隻需全數銷毀。漁農自然護理署今日(13日)表示，早上約8時派員到涉事豬場銷毀及處理107隻豬隻，並約於晚上7時完成行動，所有銷毀的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。至於豬場會進行徹底清潔及消毒，漁護署會繼續調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。

為審慎起見，漁護署仍然禁止該豬場3公里內另外5個豬場運出任何豬隻，署方人員會繼續密切監察該5個豬場情況。此外，為避免病原在農場間傳播，漁護署已實施多項措施減低疾病傳播風險，包括限制本地運豬車每程只可運載同一持牌豬場的活豬往屠房；訂立本地運豬車的防溢標準，減低豬隻廢物溢漏。

另外，署方已委託承辦商於上水屠房及荃灣屠房的指定專用位置，為所有離開屠房的本地運豬車進行全面清洗及消毒。漁護署亦已修訂飼養豬隻牌照的規定，禁止使用廚餘及餐餘等可能含有或曾經接觸豬肉或豬肉產品的食物殘渣作為飼料。另一方面，漁護署積極透過不同途徑提高本地豬農對防範非洲豬瘟的認識，包括製作並派發相關清潔及消毒程序的指引和宣傳海報等，並已通知所有農戶，如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。