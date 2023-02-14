過渡屋策誠軒今起再接受申請 供應30個單位 月租$2800起

香港房屋協會宣布，位於大埔滘的過渡性房屋「策誠軒」今日（14日）起至今月27日接受新一輪申請。由於部份住戶獲編配公屋而遷出，是次申請提供約30個單位，可讓輪候公屋達3年或以上的3至6人家庭申請暫住，月租介乎2,856至5,100港元。房協將於3月下旬進行電腦抽籤，再按其優先次序，為申請人進行審核及單位編配程序。

「策誠軒」原先為港鐵員工宿舍，房協自2019年起租用作營運過渡性房屋，共提供180多個單位。其中，3至4人單位內部樓面面積約27至29平方米，月租2,856至3,060港元；5至6人單位則為41至47平方米，月租4,386至5,100港元。房協總監(物業管理)潘源舫期望，新一輪申請可讓更多有需要的家庭受惠，達致房盡其用。

房協提醒，申請人須符合以下條件，包括3至6人家庭，輪候公屋3年或以上；公屋申請書必須在申請房委會公屋直至獲配本計劃單位的暫准居住證開始及有效日期內，任何時間仍然有效；符合申請公屋資格，包括家庭人數、入息及資產等。