短暫失神或屬腦癇病徵　團體指救人需空氣流通

腦癇症是香港常見的腦科疾病之一，但不少香港人不了解此疾病。昨日(13日)是「國際腦癇日」，而「國際腦癇日」則被定於每年2月第2個周一。香港腦癇基金會表示，部分人對於腦症的認知似乎仍停留在「癲癇」、「發羊吊」，以及病發時會倒地抽搐等既定印象。基金會指出，腦癇症的病發情況因人而異，倒地抽搐只是其中一種病徵，病徵視乎腦內異常腦電波會波及至腦部哪一個區域，短暫失神、發呆、肌肉抽動、耳鳴等都可能是腦癇症的病徵。基金會建議在救援患者時應保持空氣流通。

基金會又指，部分流傳處理此疾病的方法是不須放置任何物品至患者口腔內、不須在患者失去意識時提供水和食物、不須壓制患者動作，以及不須給患者服用額外抗腦癇藥。但基金會指，以上的方法有機會令患者受傷，更可能致命。

基金會建議，萬一患者病發，應保持冷靜，為失去意識的病人記錄病發時間和情況。基金會又稱，可以柔軟、平坦的物品墊高患者頭及頸部，解鬆衣領和除下眼鏡、頸巾等配件，協助患者側臥以保持呼吸暢通；亦要確保患者身處安全的環境，移走危險物品如尖銳硬物，並保持周邊空氣流通，要求途人不要圍觀。基金會又提醒，如患者在3至5分鐘內仍未清醒或呼吸困難，請立刻召喚救護車。