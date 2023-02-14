羅湖口岸人員疑趕收工提早落閘　回港客險滯深圳

香港與內地免檢疫通關一個多月，各大陸路關口亦已全面開放，民眾往返兩地理應與新冠疫情發生前無異，但事實仍存在不少阻撓。港府曾指，各口岸會按疫情前原本營運時間開放，而最多人使用的羅湖口岸早上6時半至晚上12時開放，但有市民報料指，日前深夜經羅湖口岸從深圳返港，晚上11時54分抵達口岸大樓，發現無法前往離境大堂，現場有十多名港人被阻回港。眾人一度鼓譟，懷疑深方口岸有人趕收工而提早將通往離境大堂的通道封閉，但工作人員見狀堅持不放行，建議受影響人士改到24小時開放的皇崗口岸過關。

市民楊先生上周五經羅湖口岸前往內地，同晚打算經同一口岸返港。他指，事前上網了解過羅湖口岸的運作時間至晚上12時，他當晚11時54分抵達羅湖口岸大樓，根據其以往的過關經驗，有足夠時間到達離境大堂並完成出境手續。然而，楊指當時前往離境大堂的入口，即口岸大樓連接羅湖商業城的行人天橋，架設了數十個「鐵馬」欄杆，並且已將天橋「封閉」，無法通行，令其無法抵達口岸的離境大堂。

楊向現場工作人員查詢為何提早「落閘」，工作人員只稱「現在這個時間不會再放人過去(香港)。」現場亦有十多名打算趕回香港的人士同樣被拒門外，部分人改到口岸抵達深圳的出口，要求職員放行進入離境大樓，「問佢哋點解咁早閂門，佢哋又唔答，又唔畀我哋喺地下上番去(離境大堂)，保安局唔係話我哋可以正常過關咩，現在開咗關又提早收工，算甚麼復常通關？」

「我肯定是在(晚上)11點54分到達，我睇住部手機，但當時天橋已關閉，一個海關工作人員都無，在場仲有十幾個香港人，有些仲比我早到，都話入唔到去(羅湖口岸)。」楊質疑深圳口岸有人趕收工而提早將通往離境大堂的通道封閉。楊與一行十數名港人非常「勞氣」，惟因要趕回香港遂即時尋找的士到24小時通關的皇崗口岸，他指途中不少「白牌車」向他們兜客，他們都覺太煩擾及感不安全而拒乘坐，最終楊先生要多花費一百多元車費及逾一小時時間，才能順利抵達家門，指過程相當疲憊。

保安局回覆本報查詢指，內地與香港自本月6日起全面通關，當中包括重開羅湖口岸。該管制站的開放時間為早上6時半至凌晨零時，並指由於羅湖在內地方面可能有些改善工程在進行，當局建議旅客預留充足時間到達出入境管制站，以確保能在口岸開放時間內完成兩地各自的出入境清關手續。當局指會繼續與內地單位保持聯繫，為市民提供有序和順暢的通關服務。