與日磋商撤限飛令　議員促港府加把勁

中港兩地通關下，日本於去年12月底針對由香港出發的旅客及當地往返本港的航班施加多重限制，至今仍限制航班數量。港府因應限制曾多次指會與日本當局溝通，並嚴正要求日本撤回無理決定，更曾稱航空公司可增加若干由香港前往日本機場的航班。不過，如今國泰及快運仍需取消3月航班，禁令撤銷無期。有議員期望港府「加把勁」，以數據、理解說服日本取消無理限制。

日本在去年12月27日宣布，自該月30日起限制中、港、澳三地的航班使用指定4個機場，其後於航空公司、本港旅遊業界及港府爭取下兩度「轉軚」，容許本港航機降落日本全國機場。

運輸及物流局亦曾指連日與日本當局積極溝通，稱日本容許航空公司增加若干由香港前往日本機場的航班。港府又強調會就限制採取適當跟進，不過至今溝通仍未見進展，「禁加機令」仍維持，亦未有撤銷時間表。

旅遊界議員姚柏良表示，得悉港府一直透過日本駐港總領事館與日方商議放寬事宜，又理解事件已屬外交事宜，港府難自行處理問題，但期望當局能「加把勁」，持續闡述本港實況，令其鬆綁限制。

運輸局回覆本報指，港府會一如既往繼續和日本當局跟進，要求對方盡早撤銷所有針對香港航班的限制，以減少對旅客的影響。本報向國泰航空、香港快運查詢成功增加的「若干」航班數量及詳情，但兩間公司僅回覆取消航班的詳情。