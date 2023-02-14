東方日報A1：櫻花3月赴日難　國泰快運又削二百航班

港人遊日，貼錢買難受！南韓逐步解除對中國人民的入境限制之際，日本政府仍然對中港澳三地航班、旅客設限，維持自去年12月底禁止航空公司增加航班的「限飛令」。因管理不善而在全球最佳航空公司排名中節節下跌的國泰航空，以及其全資附屬廉航香港快運，面對日本限飛令選擇「擠牙膏」式削班，下月是日本櫻花盛開時候，國泰取消共112個航班；快運亦取消共96班航班。旅遊業感到失望，促盡快取消無理限制。旅行社則指行程安排大失預算，阻礙旅客赴日賞櫻。

國泰航空昨日公布，鑑於日本續限各航空公司營運由本港前往日本之航班班次，每周只能營運72班航班前往日本，較3月原定計劃營運並經已獲當局批准的每周85至87班航班，少13至15班，因此下月3日至30日期間須取消112班次，涉及東京、名古屋及福岡。國泰又指擬由下月31日起恢復每周5對往返名古屋的航班。國泰又稱，由於原定4月及5月的航班數量與日本當局准許的航班數量相若，預期屆時航班將大致如期運作。

香港快運亦指出，每周只能營運74班日本航班，較下月原定計劃營運的每周航班少20至22班，因此仍須取消部分由下月3日至30日往返香港及日本的航班，涉及福岡、沖繩、關西及東京。兩間航空公司均指受影響的旅客將會收到通知並可選改出發日期、時間或退款。

旅遊界議員姚柏良指，本港疫情於中港通關後仍非常穩定，認為「限飛令」並不合理，損人而不利己，稱已向日本駐港總領事反映實況，期望日本於復活節假期前撤辣。

縱橫遊執行董事袁振寧表示，是次取消航班正值賞櫻花的季節，名古屋、福岡的航線取消對他們較大衝擊，指已影響近10多個旅行團的行程，逾200名旅客需要改期出發、改目的地或取消行程。他又指，職員已提醒客人部分航班取消風險高，惟市民仍想「博一博」遊日賞櫻，又認為是次航空公司一次過取消3月的航班，較上次只取消半個月「重手」，相信航空公司已「打定輸數」。

袁嘆言，疫前每周有200至300班機往返日本13個航點，但現時機量只達30%，生意凍過水「好過無」。至於4月初便是復活節旅業黃金檔期，袁對日本屆時會否放寬仍悲觀，指除了外交、政治及防疫因素外，日本機場亦面對人手不足的情況，清關、搬行李的人員不足，難招待太多旅客，估計日本今年內難以放寬限制，只能趁與內地通關下，開發新疆、蒙古等旅行團。

此外，東瀛遊執行董事禤國全則指，航空公司是次取消3月整月航班，有助市民安排行程，相信是航空公司與日本當局商討後的決定，又稱所取消的航班較少港人及旅行團使用，估計多數人毋須改行程。

不過，由於飛機少，往返日本的機票價格未有下調，市民變相要「捱貴飛」，較疫前貴20%至30%。禤更引述航空公司稱4月往返日本的航班數量有望回復正常，期望能「食正」復活節遊日賞花熱潮。翻查資料，兩間航空公司最先於去年12月公布取消1月中至1月底的航班，及後每半個月公布取消航班的詳情。

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