中大新任圖書館館長料今年4月上任　任期為3年

香港中文大學表示，校董會通過委任Benjamin Meunier出任大學圖書館館長，預計於2023年4月到任，任期為3年。大學圖書館館長屬於大學主管人員，職務包括領導和監督中大圖書館的運作，為圖書館制定有效的策略計劃，按大學教育方針提升學生的學習經歷和建立重要合作關係，並加強對大學重點研究領域的服務和館藏，以及建立跨學科的綜合館藏。

中大續指，Meunier於華威大學獲得文學學士學位，並於倫敦大學學院獲得工商管理碩士學位。他擁有超過16年的大學圖書館管理經驗和專業知識，現任倫敦大學學院圖書館營運總監，職務範圍涵蓋物業管理、客戶服務、人力資源、規劃、組織管理及行政事務，將以其新世紀視野領導中大圖書館未來的策略發展及規劃。

Meunier則對擔任中大的圖書館館長感到榮幸，他形容中大圖書館為「亞洲首屈一指的研究型圖書館」，又指會致力持守圖書館使命，並以推進研究支援與數碼學術研究為目標，繼續為中大建立更淵博全面的館藏，並不斷優化圖書館的服務和設施，以支援研究、學習及教學。針對《中大2025》確立的策略方向及重點發展領域，圖書館會肩負支持本地及國際化知識傳播的重要角色，並體現「力臻卓越，任重志遠」的願景。