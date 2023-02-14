急就章推易通行　運輸署長羅淑佩認解說不足　向駕駛者致歉

政府將青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務的日期，由本月26日推遲至5月7日。運輸署署長羅淑佩今早(14日)接受多個電台訪問時，表示「易通行」延期後當局有兩三個月時間，承認當局可就「易通行」多做解說，「車輛貼」缺貨亦為駕駛者帶來不便，為相關安排延期向市民及司機致歉。

對於職業司機如的哥可能每日駕駛不同車輛等問題，羅淑佩指，一直以來都有接收業界意見。當局將改善現有工作，包括未來會再設20個諮詢站，並派專員到方便的士業界的地方提供協助。她又透露，現時已有1.1萬名司機網上完成登記，並有1.3萬名司機購入司機卡。她亦承認未諳使用手機的年長司機或會遇上資訊鴻溝，當局去年夏天已與商會聯繫講解易通行使用方法。

部分司機未能購入司機卡，她認為營辦商可做得更好，亦不應出現缺貨問題，故現時決定延後實施，尚有兩三個月時間，希望供司機有更多時間準備，屆時可順利通行。至於會否豁免的士司機購買司機卡費用，羅淑佩指120港元的費用屬開發成本，故需收回開發成本，而網上登記則是免費，僅稱當局會研究是否可取消相關收費。

另外，最早實施「易通行」的青少管制區原已制訂遣散計劃，安排逾40名收費員下月10日離職，當局突然推遲實施日期下，隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善透露，管理公司要求收費員繼續工作，惟未有交代最後上班日期。部分收費員亦已找到新工作，原本計劃下月11日轉工，目前安排下可能要「貼錢走」並損失遣散費。他促請當局透過管理公司向收費員提供津貼，建議管理公司先遣散收費員，再以短期合約聘請，以解決問題。