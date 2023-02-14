情人節248對情侶拉埋天窗　同學終成眷屬　新人冀婚後尊重包容

所謂「關關雎鳩，在河之洲；窈窕淑女，君子好逑。」，作為《詩經》開篇之作，《關雎》傳頌至今絲毫不覺落伍，隨時間推移反而更覺雋永。適逢今年是「雙春兼閏月」的婚嫁好年，根據入境事務處的數據顯示，今日(14日)情人節有248對新人遞交「擬結婚通知書」，較去年124對增加一倍，亦是自新冠疫情爆發後新高。

所謂人逢喜事精神爽，東網記者今早(14日)9時多到達位於中環的大會堂婚姻登記處，只見天公作美，惠風和暢。中環一帶亦道路暢通，人流適中，多是趕往現場見證的親友團，大會堂外人數不算多，約8至10人，登記註冊有約3至4對新人。不少有情人自讀書時已認識，經歷多年愛情長跑終成眷屬。不過，無論是新相知抑或青梅竹馬，能在情人節註冊皆是意義非凡。有長輩為新人傳授夫妻相處之道，即場教路最重要是相互尊重和包容，方能百年好合。

賴先生、賴太太於今日正式拉埋天窗，兩人高中時期認識，至今已7至8年，拍拖約兩年。賴太太指選擇在情人節註冊，源於覺得此節日十分浪漫，特別有意思。賴先生則指，已計劃結婚一段時間，1年前「行完禮」，等到通關後才回港簽字正式結婚。因疫情緣故，1年前預約酒席比較緊張，故擺酒等都會一切從簡。賴太太則指自己不知情下，先生突然單膝下跪求婚，倍感浪漫，亦令她當場落淚。婚後打算到加拿大度蜜月，二人又期望日後努力工作及生活。

拍拖5年的林先生、林太太指，原本兩年前已打算結婚，但因新冠疫情和觀禮人數等限制措施，待近期放寬後才處理結婚事宜。今年更是「雙春兼閏月」，「爭位」選擇今日註冊配額需提早兩個月預約。她認為，每個人都有優缺點，夫妻相處之道是互相尊重、包容。